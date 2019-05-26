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Супутник Єгипту вперше зняв Землю у якості 4K

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Землю зняли в космосі у 4К - фото 1
Землю зняли в космосі у 4К / fonwall

Єгипетський супутник EgyptSat-A зняв Землю у якості 4K. На сайті британського виробника відеообладнання Sen опубліковано унікальне відео.

Поверхню нашої планети зафіксували з космосу у надвисокій роздільній здатності 4K вперше. Система компанії Sen дозволяє передавати з супутника відео у цьому форматі в реальному часі. Вона складається з 6 камер і комп'ютера Sen Video Unit. Технологія управляє ними і обробляє відеопотік.

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Обладнання встановлене на супутник EgyptSat-A. Він створений ракетно-космічною корпорацією "Енергія" на замовлення представників уряду Єгипту. Це перша супутникова система для перегляду відео у форматі 4K. Платформа успішно продемонструвала здатність одночасно записувати шість відеопотоків у 4K.

Засновник компанії Sen Чарльз Блек прокоментував результати. За його словами, експерти роками працювали над створенням системи передачі з космосу картинки високої якості. У майбутньому фахівці планують розмістити більше апаратів для спостереження за космосом у форматі 4K.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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