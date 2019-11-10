Зірку Playboy зухвало пограбували: зв'язали собачим повідцем

36-річна модель Лорін Елейн повернулася вночі у свій голлівудський особняк і виявила, що двері будинку зламані.

Коли вона увійшла в приміщення, з її спальні вийшли двоє чоловіків у масках, а третій з'явився з кімнати її брата.

І ще: BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+)

Один із злочинців направив на Елейн пістолет і зажадав, щоб вона відкрила сейф. Потім її зв'язали по руках і ногах собачим повідцем і прив'язали до комода, залишивши її сидіти на підлозі. Зловмисники винесли з будинку 30 тисяч доларів готівкою, а також сумочку господині. Після їх відходу Лорін змогла звільнитися і покликати на допомогу.

У розпорядження видання потрапило зняте Елейн відео, на якому видно залишений грабіжниками безлад в будинку моделі. Справу розслідує поліція.

Читайте також: Гаряча модель Playboy поскаржилася на великі груди