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Зірку Playboy зухвало пограбували: зв'язали собачим повідцем

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Lauryn Elaine - фото 1
Lauryn Elaine / tmz

36-річна модель Лорін Елейн повернулася вночі у свій голлівудський особняк і виявила, що двері будинку зламані.

Коли вона увійшла в приміщення, з її спальні вийшли двоє чоловіків у масках, а третій з'явився з кімнати її брата.

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Один із злочинців направив на Елейн пістолет і зажадав, щоб вона відкрила сейф. Потім її зв'язали по руках і ногах собачим повідцем і прив'язали до комода, залишивши її сидіти на підлозі. Зловмисники винесли з будинку 30 тисяч доларів готівкою, а також сумочку господині. Після їх відходу Лорін змогла звільнитися і покликати на допомогу.

У розпорядження видання потрапило зняте Елейн відео, на якому видно залишений грабіжниками безлад в будинку моделі. Справу розслідує поліція.

Зірку Playboy зухвало пограбували: зв'язали собачим повідцем - фото 367168

Зірку Playboy зухвало пограбували: зв'язали собачим повідцем - фото 367169

Зірку Playboy зухвало пограбували: зв'язали собачим повідцем - фото 367170

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Джерело: tmz
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