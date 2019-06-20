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Гаряча модель Playboy поскаржилася на великі груди

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Модель Сімона Холцнагель - фото 1
Модель Сімона Холцнагель / Instagram

Австралійська модель Сімона Холцнагель, яка знімалася для журналу Playboy, розповіла про недоліки великих грудей. Про це манекенниця написала на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина зізналася, що великі груди приносить їй багато проблем. Так, вона кожен день змушена терпіти біль у грудях і спині, а спати їй доводиться тільки в спеціальному топі. За словами красуні, "великі груди – це відстій", і вона б "віддала свої груди за копійки, аби тільки позбутися їх".

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Своїм постом Сімона Холцнагель вирішила попередити про наслідки для дівчат, які хочуть збільшити груди шляхом пластичної хірургії.

Варто згадати, що саме завдяки апетитним формам модель стала відомою. У 2011 році дівчина потрапила в шоу "Топ-модель Австралії", а пізніше почала працювати з Guess і Playboy.

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Джерело: dailymail
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