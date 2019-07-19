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BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+)

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Модель Playboy долучилась до популярного флешмобу - фото 1
Модель Playboy долучилась до популярного флешмобу

Знайомтесь, це Даніелла Чавез з Чілі. Популярна модель Playboy вирішила не стояти осторонь, і долучилася до популярного флешмобу #BottleCapChallenge. Свою пляшку гаряча красуня відкрила пишним бюстом, і це треба бачити.

#BottleCapChallenge набирає обертів і не планує зупинятися. Не лише Кендалл Дженнер відкриває пляшку в бікіні, а й модель Playboy з Чилі робить це у самісінькому спідньому. Це відео ви просто зобов'язані переглянути.

Вам сподобається: #BottleCapChallenge: українські зірки долучилися до популярного челенджу

Спочатку ми тут залишимо кілька гарячих і провокативних світлин Даніелли з її сторінки в Instagram, аби трішки розбурхати вашу уяву:

BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+) - фото 342153

BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+) - фото 342154

BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+) - фото 342155

BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+) - фото 342156

BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+) - фото 342157

BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+) - фото 342158

BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+) - фото 342159

BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+) - фото 342160

BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+) - фото 342161

Готові? Насолоджуйтесь #BottleCapChallenge від моделі Playboy:

Підозрюємо, що це – найкращий підхід до флешмобу, який тільки можна було собі уявити.

Дивіться також: Гарячий челендж: дружина українського футболіста відкрила пляшку грудьми (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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