BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+)

Знайомтесь, це Даніелла Чавез з Чілі. Популярна модель Playboy вирішила не стояти осторонь, і долучилася до популярного флешмобу #BottleCapChallenge. Свою пляшку гаряча красуня відкрила пишним бюстом, і це треба бачити.

#BottleCapChallenge набирає обертів і не планує зупинятися. Не лише Кендалл Дженнер відкриває пляшку в бікіні, а й модель Playboy з Чилі робить це у самісінькому спідньому. Це відео ви просто зобов'язані переглянути.

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Спочатку ми тут залишимо кілька гарячих і провокативних світлин Даніелли з її сторінки в Instagram, аби трішки розбурхати вашу уяву:

Готові? Насолоджуйтесь #BottleCapChallenge від моделі Playboy:

Підозрюємо, що це – найкращий підхід до флешмобу, який тільки можна було собі уявити.

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