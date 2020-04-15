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Зірку Instagram розкритикували за надто маленьке бікіні: відверте фото

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Іса Бушемі - фото 1
Іса Бушемі / instagram

Блогерка Іса Бушемі порадувала шанувальників новим відвертим знімком. Проте підписники моделі розкритикували її через дуже маленький купальник.

На знімку модель Іса Бушемі позує в чорному купальнику з золотими ланцюгами. Відомо, що наряд від бренду Fashion Nova коштує 48 фунтів стерлінгів.

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Але користувачі мережі відзначили, що верх купальника занадто маленький, адже він ледве прикриває її груди. Маленький клаптик тканини є тільки на центральній частині інтимної зони. Тож не всім підписникам красуні в Instagram це сподобалося.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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