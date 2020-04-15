Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Відверта канадська модель з вітиліго похизувалася спокусливим тілом: пікантні кадри

  • 111
Вінні Харлоу - фото 1
Вінні Харлоу / instagram

Спокуслива модель з Канади Вінні Харлоу розбурхала мережу своїм запальними танцями та сексуальною фотосесією. Тобі точно сподобається.

Модель Вінні Харлоу із захворюванням вітиліго порадувала шанувальників спокусливим роликом, а для його запису вибрала наряд в дусі тенісистки: ультракоротку спідницю, а також топ, який оголює живіт. Такий образ відмінно підкреслив спортивне тіло, залізний прес і апетитні форми красуні.

І ще: Селена Гомес знову у формі: кадри зі звабливої фотосесії без білизни

Тож першим зірка мережі опублікувала ролик, на якому виконує свій танець. Дівчина рухається плавно і ритмічно під улюблену мелодію. А додатковим сюрпризом для підписників знаменитої красуні стала серія відвертих знімків, на яких Харлоу позувала у цьому ж образі, приймаючи спокусливі пози.

Читайте також: Біллі Айліш розкритикували за відверте фото у купальнику

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 2984
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 722
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2225308
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз