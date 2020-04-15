Відверта канадська модель з вітиліго похизувалася спокусливим тілом: пікантні кадри

Спокуслива модель з Канади Вінні Харлоу розбурхала мережу своїм запальними танцями та сексуальною фотосесією. Тобі точно сподобається.

Модель Вінні Харлоу із захворюванням вітиліго порадувала шанувальників спокусливим роликом, а для його запису вибрала наряд в дусі тенісистки: ультракоротку спідницю, а також топ, який оголює живіт. Такий образ відмінно підкреслив спортивне тіло, залізний прес і апетитні форми красуні.

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Тож першим зірка мережі опублікувала ролик, на якому виконує свій танець. Дівчина рухається плавно і ритмічно під улюблену мелодію. А додатковим сюрпризом для підписників знаменитої красуні стала серія відвертих знімків, на яких Харлоу позувала у цьому ж образі, приймаючи спокусливі пози.

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