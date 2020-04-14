Селена Гомес знову у формі: кадри зі звабливої фотосесії без білизни

Популярна поп-зірка Селена Гомес опинилась у центрі уваги мережі через пікантну зйомку для глянцю. Дівчина знову повернулась у форму, чим викликала справжній захват.

27-річна американська співачка Селена Гомес повернулась у форму, чим не могла не потішити шанувальників у новій фотосесії для видання Interview. Саме квітневий номер журналу поповнився яскравими фото знімками виконавиці в образі бунтівниці.

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Оцінити ефектну фігуру дівчини можна зацінити на профілі глянцю в соцмережі Instagram. Відзначимо, що за останній час Селена справді попрацювала над майже модельною фігурою, а також не посоромилась похизуватись формами без бюстгальтера. Але, крім гарячих фото, зірка ще й дала інтерв'ю, в якому відверто розповіла про свої проблеми та попрощалась з усіма плітками.

Гортайте галерею:

"Те, як ЗМІ інколи розповідали про мене, звучало справді жахливо. Насправді не було нічого поганого в тому, що мені потрібно було зникнути та закохатись. Мені довелось почати розкриватись, бо люди говорили за мене, і це мене вбивало. Я така молода, я буду продовжувати змінюватись. І ніхто не має права розпускати думки про те, яке складне моє життя", – поділилась вона.

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