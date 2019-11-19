Зірку Гри престолів змушували роздягатися на зйомках

Британська актриса і зірка серіалу Гра престолів Емілія Кларк розповіла, що її намагалися змусити роздягтися на камеру.

Кларк заявила, що в одному проєкті її змушували до голих зйомок. При цьому таку умову заздалегідь з актрисою ніхто не обговорював.

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За словами Емілії Кларк, від подальшої співпраці вона відмовилася навідріз. Чим викликала подив, обурення і образу продюсерів цього проєкту. Вони заявили, що своєю відмовою вона нібито розчарує фанатів Гри престолів. Однак актриса була непохитна.



Вона також згадала, як їй було, коли вона оголеною знімалася в Грі престолів. Дівчина навіть плакала в туалеті. Заспокоював Кларк її колега, виконавець ролі Дрого, актор Джейсон Момоа.

Момоа і Кларк

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