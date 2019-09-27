Гра престолів не та: Джордж Мартін хотів звести Джона Сноу з Ар'єю

Поки шанувальники серіалу Гра престолів намагаються впоратися з емоціями від фінального сезону, у мережі обговорюють нариси Джорджа Мартіна, які могли зовсім змінити сюжет. Детальніше читайте далі.

У далекому 1993 році Джордж Мартін надіслав видавництву рукопис з начерками книги "Пісня льоду та полум'я", яка за чимало років стала основою для серіалу "Гра престолів".

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У тексті йдеться про те, що Кетлін Старк просить про допомогу у Джона Сноу, який керує Нічною вартою. Жінка приїздить до Стіни разом з Браном та Ар'єю. Джон повинен відмовити їм, однак раптово відчуває до Ар'ї дещо особливе.

Далі за сюжетом Бран з Джоном добряче сваряться, а Ар'я усвідомлює, що також закохалась у Джона. Цікавим фактом є не лише те, що й у цій версії вони росли там і Сноу навіть прийняв целібат. Відтак, вся трилогія охоплена пристрастю та тортурами Джона та Ар'ї аж до фінальної сцени, у якій відкриють секрет походження Джона. Здається, такий фінал виглядає не менш епічно, але його залишається лише уявляти.

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