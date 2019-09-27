Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Гра престолів не та: Джордж Мартін хотів звести Джона Сноу з Ар'єю

  • 19
Альтернативна версія Гри престолів - фото 1
Альтернативна версія Гри престолів

Поки шанувальники серіалу Гра престолів намагаються впоратися з емоціями від фінального сезону, у мережі обговорюють нариси Джорджа Мартіна, які могли зовсім змінити сюжет. Детальніше читайте далі.

У далекому 1993 році Джордж Мартін надіслав видавництву рукопис з начерками книги "Пісня льоду та полум'я", яка за чимало років стала основою для серіалу "Гра престолів".

І ще: Спокуслива зірка Гри престолів захопила відвертим декольте

У тексті йдеться про те, що Кетлін Старк просить про допомогу у Джона Сноу, який керує Нічною вартою. Жінка приїздить до Стіни разом з Браном та Ар'єю. Джон повинен відмовити їм, однак раптово відчуває до Ар'ї дещо особливе.

Далі за сюжетом Бран з Джоном добряче сваряться, а Ар'я усвідомлює, що також закохалась у Джона. Цікавим фактом є не лише те, що й у цій версії вони росли там і Сноу навіть прийняв целібат. Відтак, вся трилогія охоплена пристрастю та тортурами Джона та Ар'ї аж до фінальної сцени, у якій відкриють секрет походження Джона. Здається, такий фінал виглядає не менш епічно, але його залишається лише уявляти.

Читайте також: Зірка Гри престолів вразив фанів зізнанням про фінальний сезон

Джерело: thesun.co.uk
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв
  • 23 вересня, 15:10
  • 5487
Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
  • 25 вересня, 18:51
  • 1903
Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
  • 24 вересня, 12:15
  • 1338
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Гра престолів