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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Зірковий гравець Барселони в одних трусах заспівав хіт Майкла Джексона

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Прінс Майкл Джексон Боатенг - фото 1
Прінс Майкл Джексон Боатенг / Irish Mirror

Кевін-Прінс Боатенг відзначився яскравим вчинком на свій день народження, проспівавши хіт Майкла Джексона. Смішне відео!

Новоспечений форвард Барселони Кевін-Прінс Боатенг зобразив у роздягальні Майкла Джексона після матчу за Суперкубок Каталонії, в якому "блаугранас" поступилися Жироні з рахунком 0:1.

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Футболіст, якому 6 березня виповнилося 32 роки, вирішив заспівати популярну пісню американського співака під назвою "You are not alone", стоячи на стільці в одних трусах.

Його партнер по Барсі Самюель Умтіті, який брав участь у зйомці відеоролика, залишився вражений виконанням Кевіна-Прінса. Французький захисник опублікував відео, підписавши його: "Aka Прінс Майкл Джексон Боатенг. З днем народження, брат".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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