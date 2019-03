Зірковий гравець Барселони в одних трусах заспівав хіт Майкла Джексона

Кевін-Прінс Боатенг відзначився яскравим вчинком на свій день народження, проспівавши хіт Майкла Джексона. Смішне відео!

Новоспечений форвард Барселони Кевін-Прінс Боатенг зобразив у роздягальні Майкла Джексона після матчу за Суперкубок Каталонії, в якому "блаугранас" поступилися Жироні з рахунком 0:1.

Футболіст, якому 6 березня виповнилося 32 роки, вирішив заспівати популярну пісню американського співака під назвою "You are not alone", стоячи на стільці в одних трусах.

Його партнер по Барсі Самюель Умтіті, який брав участь у зйомці відеоролика, залишився вражений виконанням Кевіна-Прінса. Французький захисник опублікував відео, підписавши його: "Aka Прінс Майкл Джексон Боатенг. З днем народження, брат".

