На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зірковий гравець Барселони в одних трусах заспівав хіт Майкла Джексона
-
- 24
Кевін-Прінс Боатенг відзначився яскравим вчинком на свій день народження, проспівавши хіт Майкла Джексона. Смішне відео!
Новоспечений форвард Барселони Кевін-Прінс Боатенг зобразив у роздягальні Майкла Джексона після матчу за Суперкубок Каталонії, в якому "блаугранас" поступилися Жироні з рахунком 0:1.
І ще: Кріштіану Роналду придбав незвичайний позашляховик
Футболіст, якому 6 березня виповнилося 32 роки, вирішив заспівати популярну пісню американського співака під назвою "You are not alone", стоячи на стільці в одних трусах.
Його партнер по Барсі Самюель Умтіті, який брав участь у зйомці відеоролика, залишився вражений виконанням Кевіна-Прінса. Французький захисник опублікував відео, підписавши його: "Aka Прінс Майкл Джексон Боатенг. З днем народження, брат".
Читайте також: Мессі зробив неймовірний пінг-понг трюк: відео
-
17:53Нібіру уже поруч: у мережі побачили провісника кінця світу 8 березня
-
17:33NASA показало ударну хвилю надзвукового літака
-
17:16Дієтологи назвали найкорисніші продукти на випадок кінця світу
-
16:58У 8 березня є свої стандарти: Потап зачитав реп для українок
-
16:32У Google Chrome з'явиться дуже корисна функція
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
16:14Південна Корея планує очистити повітря за допомогою дощів
-
15:59Американська ведуча вперше за 10 років змінила зачіску: фотофакт
-
15:35Зірковий гравець Барселони в одних трусах заспівав хіт Майкла Джексона
-
15:15Сексуальна гравець у покер показала нове фото у бікіні (18+)
-
14:56Трамп під час зустрічі випадково забув Меланію на порозі Білого дому: кумедне відео
-
14:315 найгарячіших фільмів за останні роки (18+)
-
14:14Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
-
13:55Леся Нікітюк розбурхала мережу пікантним знімком на 8 березня
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:16Синоптик попередила українців про похолодання
-
12:57Корабель Dragon-2 відстикувався від МКС і повертається на Землю: відео
-
12:45Epolets – Казка: слухай нову пісню українського гурта
-
12:22Найвдаліша атака сніжкою вразила мережу: відеофакт
-
11:19Дженніфер Лопес похизувалась ідеальним тілом
-
10:54Скільки овочів та фруктів потрібно їсти щодня
-
10:36Рятувальники зробили попередження для українців
-
10:15Анекдоти про 8 березня: веселі жарти і приколи про жіноче свято
-
09:49Власницю найвідоміших сідниць розкритикували через відверте вбрання (18+)
-
09:17Привітання з 8 березня подрузі: смс, вірші, проза, прикольні картинки
-
16:58У 8 березня є свої стандарти: Потап зачитав реп для українок
-
14:14Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
-
12:45Epolets – Казка: слухай нову пісню українського гурта
-
10:15Анекдоти про 8 березня: веселі жарти і приколи про жіноче свято
-
09:17Привітання з 8 березня подрузі: смс, вірші, проза, прикольні картинки
- 07 березня
-
22:22Челсі – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019
-
21:12Названо країни з найдешевшим мобільним інтернетом: Україна в ТОП-5
-
19:15Як зіпсувати перше побачення: інструкція
-
16:51Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)
-
15:32Челсі – Динамо: Шевченко назвав фаворита Ліги Європи
-
13:299 найбільших спокусниць за всю історію людства
-
12:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
10:40Обережно, спамери: як захистити свій телефон від небажаних дзвінків
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 березня
- 06 березня
-
22:48Як подолати сексуальні бар'єри: три головних правила
-
19:56Пишна гуцулка зняла пародію на хіт MARUV: дивитися усім
-
19:13Що найчастіше забувають в Uber українці
-
16:21Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Україні
-
14:10Коли в шафі нема місця: як позбутися від зайвих речей
-
10:33Що подарувати на 8 березня 2019: найкращі подарунки жінкам
-
07:15Прогноз погоди на 6 березня: точний прогноз
-
00:48Реал – Аякс: відео голів і огляд сенсаційного матчу Ліги чемпіонів 2019
- 05 березня
-
22:50Де найкраще займатися спонтанним сексом, коли неможливо втримати бажань
-
19:24Гра престолів: вийшов видовищний трейлер фінального сезону
-
16:2110 дурних запитань космонавту: розкрито усі секрети