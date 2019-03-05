Мессі зробив неймовірний пінг-понг трюк: відео

Футболіст Ліонель Мессі довів, що він вміє грати не тільки у футбол, а й у інші види спорту.

Аргентинський форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі опублікував у своєму Instagram відео, на якому він демонструє свої навички гри в пінг-понг.

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31-річний аргентинець з другої спроби влучив у кульку, яка стоїть на пляшці Pepsi. Раніше Лео своїм ударом змусив зробити подвійне сальто і приземлитися точно на дно пляшку Pepsi. Складність трюку полягала в тому, що Мессі бив по футбольному м'ячу, на якому стояла пляшка. Треба володіти суперударом, щоб проробляти таке! У цьому сезоні наразі Мессі зіграв за Барселону 28 матчів, в яких забив 29 м'ячів і зробив 17 асистів.

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