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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Кріштіану Роналду придбав незвичайний позашляховик

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Довжина цього авто майже 5,5 метра - фото 1
Довжина цього авто майже 5,5 метра / LuciPost

На що б ви витрачали гроші, якби отримували 31 млн євро на рік, як Кріштіану Роналду? Ймовірно, у вашому списку покупок знайшлося б місце для хорошого авто.

Ось знаменитий футболіст Ювентуса Кріштіану Роналду і тішить себе елітними чотирьохколісними подарунками.

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Цей Cullinan – перший позашляховий Rolls-Royce в історії, з 6,75-літровим турбованим V12 потужністю 570 к.с. У гаражі футболіста також можна знайти Bugatti Veyron, новенький Chiron, а тепер ще й позашляховик Rolls-Royce Cullinan. Вартість авто – 450 тис. євро.

Довжина авто майже 5,5 метра, і це один з найбільших серійних кросоверів на планеті. Футболіст відразу перефарбував розкішне авто, і тепер воно виконано в чорно-білих кольорах туринського клубу.

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Джерело: marca
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