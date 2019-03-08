Кріштіану Роналду придбав незвичайний позашляховик

На що б ви витрачали гроші, якби отримували 31 млн євро на рік, як Кріштіану Роналду? Ймовірно, у вашому списку покупок знайшлося б місце для хорошого авто.

Ось знаменитий футболіст Ювентуса Кріштіану Роналду і тішить себе елітними чотирьохколісними подарунками.

І ще: Наречена Роналду здивувала несподіваною заявою

Цей Cullinan – перший позашляховий Rolls-Royce в історії, з 6,75-літровим турбованим V12 потужністю 570 к.с. У гаражі футболіста також можна знайти Bugatti Veyron, новенький Chiron, а тепер ще й позашляховик Rolls-Royce Cullinan. Вартість авто – 450 тис. євро.

Довжина авто майже 5,5 метра, і це один з найбільших серійних кросоверів на планеті. Футболіст відразу перефарбував розкішне авто, і тепер воно виконано в чорно-білих кольорах туринського клубу.

Читайте також: Українець встановив справжню дров'яну піч в салон авто: відео