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Зірковий футболіст Девід Бекхем став помічником британського монарха

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Девід Бекхем та Король Великої Британії - фото 1
Девід Бекхем та Король Великої Британії / instagram

Король Великої Британії Чарльз призначив Девіда Бекхема послом Королівського благодійного фонду. Монарх зустрівся із футболістом у своїй резиденції у Хайгроув-Гарден у графстві Глостершир.

Про це британський футболіст Девід Бекхем повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Сім'я Бекхема близька з британською королівською родиною. Вони неодноразово були присутні на різних офіційних заходах, організованих монархами: наприклад, на весіллях принца Вільяма та Кейт Міддлтон у 2011 році, а також Гаррі та Меган Маркл у 2018 році. Футболіст у дружніх стосунках з Вільямом, поділяючи з ним інтереси у сфері спорту та благодійності.

Для зустрічі з монархом Бекхем обрав коричневий костюм і доповнив свій образ білою сорочкою в клітинку і синьою краваткою.

Для мене велика честь стати послом Королівського фонду. Як людина, яка виросла в Лондоні, але перейнялася любов'ю до сільської місцевості, я з нетерпінням чекаю підтримки освітніх програм фонду та зусиль, спрямованих на те, щоб молодь краще розуміла природу. А ще ми з королем поділилися порадами з бджільництва!, – написав Бекхем.

Зірку футболу відзначили у офіційній заяві фонду.

Ми раді вітати Девіда Бекхема в сім'ї Королівського фонду як посла і з нетерпінням чекаємо на можливість працювати з ним найближчими місяцями і роками, щоб розповісти про роботу нашого фонду ширшій аудиторії, – йдеться у заяві виконавчого директора Королівського фонду Крістіни Мурін.

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Джерело: Девід Бекхем
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