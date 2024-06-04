У київському реабілітаційному центрі мережі RECOVERY відзначили першу річницю

Українські артисти MONATIK, ROXOLANA, Мішель Андраде та Positiff виступили перед військовими та медичним персоналом київського центру RECOVERY з нагоди його першої річниці.

Центр розпочав роботу наприкінці травня 2023-го, а вже у жовтні тут відкрилося друге відділення. Про це йдеться на сторінці RECOVERY.

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В київському RECOVERY одночасно можуть отримувати безоплатні послуги з медичної реабілітації 50 захисників і захисниць України. На день народження центру зібралися як пацієнти, що вже закінчили відновлення, так і військові, що нині проходять реабілітацію.

Виступати перед нашими захисниками та захисницями – це велика відповідальність. Кожного разу мені хочеться побачити усмішку кожного з них, адже я розумію, що на душі їм може бути складно. Під час реабілітації наші захисники відновлюються не лише фізично, а й психологічно – цей процес є надважливим етапом, що допомагає їм повернутися до повсякденного життя і знайти внутрішній спокій. Підтримувати наших хлопців та дівчат під час відновлення – надважливе завдання для нас, як для суспільства, – сказав MONATIK.

У вільний від тренувань час команда мережа RECOVERY влаштовує в київському центрі кіноперегляди, зустрічі з відомими громадськими діячами, політиками, зірки культури й спорту. За рік існування до центру завітали, зокрема, Боріс Джонсон, Тімоті Снайдер, Андрій Шевченко, Святослав Вакарчук і Джамала.

Відзначили першу річницю

У київському центрі відновлюються найсильніші люди України. Історії життя наших Діми, Олі, Саші, Ростика… Це хрестоматія, крізь яку червоною ниткою прошита відвага й волелюбність українців. Зібратися через рік після відкриття – символічна можливість згадати те, що ми пройшли разом із командою центру та військовими за цей час. Я безмежно рада, що сьогодні приїхали до нас колишні пацієнти навіть з інших міст. Такі зустрічі додають сил рухатися тільки вперед, – зазначила Світлана Гриценко, керівниця всеукраїнського проєкту RECOVERY.

RECOVERY – національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони України. На сьогодні 12 реабілітаційних центрів RECOVERY надають безоплатні послуги в Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому, Одесі (два заклади) і на Дніпровщині (три заклади). Загалом у центрах національної мережі вже отримали реабілітаційну допомогу понад 10 000 пацієнтів.

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