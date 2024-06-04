Андрій Шевченко зустрівся з канцлером Німеччини Шольцом перед матчем збірних

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц перед початком футбольного матчу зустрівся з президентом УАФ Андрієм Шевченком. Він отримав від ексфутболіста в подарунок футболку збірної України.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко провів зустріч із впливовим політиком. Про це йдеться на сторінці АУФ.

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У понеділок, 3 червня, відбувся товариський поєдинок, у якому національні збірні Німеччини та України зіграли в нічию – 0:0. Матч викликав інтерес не тільки у німецьких та українських фанатів. На "Макс Морлок Арену" завітали і VIP-гості. Серед них був і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Перед грою голова німецького уряду зустрівся із головою УАФ Андрієм Шевченком. На знак дружби між країнами Шольц отримав від нашої легенди ігрову футболку збірної України.

Нагадаємо, що після товариського матчу з німцями підопічні Сергія Реброва зіграють ще два спаринги перед Євро-2024. Вже 7 червня Україна завітає в гості до Польщі, а 11-го – до Молдови.

На самому Євро-2024 наша команда потрапила в групу Е. Суперниками "синьо-жовтих" стануть Румунія (17 червня), Словаччина (21 червня) та Бельгія (26 червня).

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