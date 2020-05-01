Зірки Pornhub показали, як правильно мити руки у відвертому відео (18+)

Популярний ресурс для дорослих Pornhub запустив кампанію "Найчистіше порно", в рамках якої буде випускати SFW- і NSWF-ролики з популярними моделями.

Як повідомляється, в пікантних відео спокусливі дівчата у відвертих нарядах розповідатимуть, як правильно дотримуватися чистоти і безпеки під час пандемії.

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"Через пандемії коронавірусної інфекції всім нам довелося навчитися чомусь новому, наприклад, правильно мити руки або дотримуватися дистанції з іншими людьми. А як йдуть справи з сексом?" – йдеться в повідомленні.

Так, на одному з відео модель показує, як правильно мити руки.

"Наша головна мета – поділитися простими порадами для вашої безпеки, а також творчими ідеями найбезпечніший секс. Нехай Covid-19 звів між нами бар'єри – ми все одно можемо отримувати насолоду разом", – йдеться у підписі до відео.

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