Дівчина-механік втратила роботу через зйомки в порно

Мешканка США, яка працювала механіком, втратила роботу через своє захоплення. Дівчина у вільний час знімала фільми для дорослих, які почали дивитися колеги по роботі.

Американка Кірстен Он працювала механіком на автомобільному заводі в місті Форт-Вейн. У вільний час 24-річна мешканка штату Індіана знімала ролики порнографічного характеру.

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Після того, як на своїй сторінці в соцмережі дівчина згадала про профіль на порноресурсах, ролики з її участю почали дивитися колеги на роботі. Вони зацькували Кірстен за таке захоплення, а роботодавець звільнив Вон через те, що красуня може провокувати працівників на неприйнятну поведінку.

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