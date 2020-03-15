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Порно про коронавірус стає дедалі популярнішим у мережі

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Порно про коронавірус - фото 1
Порно про коронавірус / dazeddigital

На сайтах для дорослих набирає популярність досить несподіваний вид контенту. Здається, настав час порнороликів з коронавірусом. До того ж правило інтернету номер 34 говорить, що якщо вам щось спало на думку – значить про це вже зняли порно. COVID-19 – не виняток.

На одному з найпопулярніших порноресурсів Pornhub вже з'явилося понад 100 тематичних аматорських відео. Також "коронавірусні" відео з'являються і на інших сайтах.

І ще: Pornhub відкрив безкоштовний преміум-доступ для італійців

Порно про коронавірус стає дедалі популярнішим у мережі - фото 392235

Там є навіть "навчальне" порно. Наприклад, зав'язка одного з роликів полягає в тому, що дівчина приходить додому, а її партнер говорить, щоб вона "не підходила до нього на метр" і не знімала маску. В іншому відео пара (дівчина у лікарському халаті і чоловік в захисному костюмі) займається сексом в спорожнілому місті.

Люди часто сексуалізують речі, які викликають у них занепокоєння або страх.

Читайте також: Що таке хентай чи генг-бенг: які види сексу та категорії є на Pornhub

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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