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Зірки Перших ластівок відверто розповіли, як потрапили у серіал
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Актори українського серіалу Перші ластівки розповіли, як вони потрапили у серіал. Хлопці та дівчата, які зіграли голосні ролі, виявляється, ходили на проби по декілька разів.
Олександр Рудинський розповів, що спочатку пробувався на роль Максима. Але пізніше хлопця запросили разом з його дівчиною і запропонували зіграти брата і сестру. В результаті проби хлопця сподобалися сценаристу і продюсеру серіалу Євгену Туніку і таким чином Саша став Ніком.
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Максим Самчик зізнається, що не може пригадати, чи знав на той час, коли проходив проби, що його персонаж гей. Хлопець спочатку навіть думав, що це якийсь сумнівний проєкт, а точніше, чергова детективна історія з розбірками. Таїсія-Оксана Щурук розповідає, що на пробах доводилося сидіти до 11 години вечора. Дівчині запропонували самій вибрати героїню: Соню або Лєру. В результаті вона зіграла роль Лєри, оскільки на пробах взяла участь у сцені, яка була дуже сильною і навіть змусила плакати.
Марію Смолякову запросили на кастинг після періоду застою та депресії. Раніше вона знімалася у проєктах "Виходьте без дзвінка" і "Номери". Дівчина зізналася, що її сім'я не дуже забезпечена тому зраділа нагоді заробити гроші.
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