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Перші ластівки: дивитися онлайн всі серії 1 сезон

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Перші ластівки – дивіться всі серії - фото 1
Перші ластівки – дивіться всі серії

Український серіал "Перші ластівки" розповідає про життя сучасних підлітків, які у школі проходять через низку випробувань і конфліктів! Дивіться усі серії драматичного молодіжного серіалу!

Новий український серіал "Перші ластівки" розповідає про життя сучасних підлітків: проблеми, драми та конфлікти, з якими вони стикаються щодня. Під час навчання у школі їм доводиться розв'язувати недитячі проблеми, з якими не вельми просто впоратися наодинці. Відсутність підтримки та розуміння зі сторони дорослих змушує школярів іти на радикальні кроки, ризикуючи своїм життям. Щодня на них очікують депресія, булінг, самотність, а також суїцидальні думки. Це, власне, – перші ластівки, які свідчать про те, що підліток потребує допомоги батьків і старших! Якщо сучасні батьки не звернуть увагу на це, то і на їхніх дітей може чекати доля головних героїв серіалу.

Вам сподобається: Перші ластівки: відео всіх поцілунків головних героїв у серіалі

1 серія популярного серіалу про школу "Перші ластівки" почалася зі звичайного, на перший погляд, Дня знань. Щоправда, почався він не зі слів привітань, а також віршів і завчених пісень про шкільне свято, а з витівки скандального ученика Ніка Маслова. Миле відео про випускників школи парубок замінив на секс-парад від хтивого зайця, в якому розповідалося про його успіхи в ліжку. І це лише квіточки!..

Ольга Макарова, слідча поліції та мати одного з учнів, вигнала всіх дітей з актового залу, аби повідомити батькам страшну новину. Це літо запам'ятається їм не лише канікулами, а й двома загадковими смертями підлітків. Їх знайшли мертвими на асфальті під багатоповерхівками. Правоохоронців насторожило одне: школярі не залишили прощальних записок, хоч і ці смерті і схожі на самогубства.

Дивіться усі серії драматичного серіалу Перші ластівки за цим посиланням!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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