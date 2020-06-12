Зірка Жіночого кварталу захопила фігурою після пологів

Співачка і актриса Віра Кекелія поділилася чудовими кадрами, а шанувальники залишилися в захваті!

Зірка Жіночого кварталу Віра Кекелія нарешті наважилась розкрити їх з чоловіком Романом Дудою головний секрет: виявляється, зіркова красуня довгий час вдало приховувала вагітність.

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1 травня парочка вперше стали батьками, на світ з'явився маленький хлопчик на ім'я Ваня. Попри те, що малюкові 1 червня виповнився лише місяць, молода мама вирішила не засиджуватися в декреті, вирушивши на репетицію Жіночого кварталу у компанії колег.

Найкраща подруга Віри, акторка Марта Адамчук, зробила для красуні нові фото. Віра похвалилася шикарними чорно-білими кадрами, засвітивши струнку фігуру у відвертій сукні з кольоровим принтом. Гортайте галерею:

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