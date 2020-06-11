Ольга Сумська пояснила, чому видалила родимку

Днями українська актриса Ольга Сумська поділилася в Instagram пляжними фото, на яких шанувальники розгледіли, що з обличчя артистки зникла родимка, яка за роки кар'єри стала частиною її образу.

Спілкуючись в коментарях з фоловерами, Сумська підтвердила, що видалила свою родзинку, проте в подробиці вдаватися не стала.

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Стурбовані фани припустили, що актриса могла звести родимку за медичними показаннями. Але сама артистка запевняє, що це не так. "Ніяких медичних показань для цього не було", – пояснила Сумська. Актриса зазначила, що зважилася на косметичну процедуру, оскільки з віком родимка їй стала заважати.

"В юності була маленькою, а з віком стала трохи більше, – каже артистка. – Думала на карантині непомітно видалити, не вийшло непомітно".

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