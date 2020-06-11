Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Ольга Сумська пояснила, чому видалила родимку

  • 21
Сумська - фото 1
Сумська / youtube

Днями українська актриса Ольга Сумська поділилася в Instagram пляжними фото, на яких шанувальники розгледіли, що з обличчя артистки зникла родимка, яка за роки кар'єри стала частиною її образу.

Спілкуючись в коментарях з фоловерами, Сумська підтвердила, що видалила свою родзинку, проте в подробиці вдаватися не стала.

І ще: Ольга Сумська здивувала схожістю з Олею Поляковою

Ольга Сумська пояснила, чому видалила родимку - фото 409563

Стурбовані фани припустили, що актриса могла звести родимку за медичними показаннями. Але сама артистка запевняє, що це не так. "Ніяких медичних показань для цього не було", – пояснила Сумська. Актриса зазначила, що зважилася на косметичну процедуру, оскільки з віком родимка їй стала заважати.

"В юності була маленькою, а з віком стала трохи більше, – каже артистка. – Думала на карантині непомітно видалити, не вийшло непомітно".

Ольга Сумська пояснила, чому видалила родимку - фото 409560

Ольга Сумська пояснила, чому видалила родимку - фото 409562

Це цікаво: Ольга Сумська схвилювала мережу інтимним фото в ліжку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 179
Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
  • 05 червня, 16:13
  • 171
Оскомелок та гузирь: українські назви речей, які ви вважали безіменними
  • 09 червня, 12:30
  • 257
Загрузка...
Новини