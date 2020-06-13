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Леся Нікітюк розвеселила мережу кумедним танцем біля холодильника

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк розсмішила користувачів мережі своїм танцем біля холодильника. Зірка спершу продемонструвала ідеальну фігуру, сексуально рухаючись під музику, а потім "накинулася" на їжу.

Так, на веселому ролику видно, як Леся Нікітюк в коротких джинсових шортах і білій футболці стоїть біля холодильника з відкритими дверима. Леді Ле еротично танцює під музику кілька секунд, демонструючи відмінну пластину та спокусливу фігуру.

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А вже через мить телеведуча з головою "пірнає" в холодильник і вдає, ніби похапцем "знищує" продукти. У коментарі Нікітюк пожартувала, що саме така у неї поведінка, коли "вікно харчування закриється через 5 хвилин".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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