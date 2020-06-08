Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Зірка впала: Леся Нікітюк випадково засвітила сідниці на нових фото

  • 44
Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк не перестає дивувати шанувальників новими ідеями для фотосесій. Так, у серії свіжих знімків не обійшлося без притаманного зірці почуття гумору.

Леся Нікітюк порадувала своїх підписників новими літніми фотографіями. Крім цього, на цей раз Леді Ле підійшла до створення кадрів з гумором і продемонструвала своє падіння. Нові фото популярна телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+)

На знімках Нікітюк позувала в короткій сукні. При цьому на одному з фото вона засвітила свої сідниці. "Зірка впала. Загадуйте бажання", – прокоментувала знімки Леся.

Зірка впала: Леся Нікітюк випадково засвітила сідниці на нових фото - фото 408698
Зірка впала: Леся Нікітюк випадково засвітила сідниці на нових фото - фото 408696
Зірка впала: Леся Нікітюк випадково засвітила сідниці на нових фото - фото 408699
Зірка впала: Леся Нікітюк випадково засвітила сідниці на нових фото - фото 408697

Читайте також: Сексуальна Настя Каменських засвітила екстремальне декольте на зухвалому фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього
  • 03 червня, 17:00
  • 286
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 139
Популярні хіти 80-х, які ви будете наспівувати, хоч і не знаєте їх назв
  • 03 червня, 19:00
  • 229
Загрузка...
Новини