Зірка впала: Леся Нікітюк випадково засвітила сідниці на нових фото

Українська шоувумен Леся Нікітюк не перестає дивувати шанувальників новими ідеями для фотосесій. Так, у серії свіжих знімків не обійшлося без притаманного зірці почуття гумору.

Леся Нікітюк порадувала своїх підписників новими літніми фотографіями. Крім цього, на цей раз Леді Ле підійшла до створення кадрів з гумором і продемонструвала своє падіння. Нові фото популярна телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках Нікітюк позувала в короткій сукні. При цьому на одному з фото вона засвітила свої сідниці. "Зірка впала. Загадуйте бажання", – прокоментувала знімки Леся.

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