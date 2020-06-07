Сексуальна Настя Каменських засвітила екстремальне декольте на зухвалому фото

Українська співачка Настя Каменських у своєму Instagram регулярно публікує кадри, зроблені на самоізоляції, в яких демонструє чарівні луки і приголомшливу фігуру. Але цього разу красуня порадувала фанатів досить відвертим знімком. Підписники оцінили.

Настя Каменських не боїться провокативних знімків, тож на новому сонячному і щасливому фото співачка демонструє глибоке декольте на камеру. Артистка приміряла мереживну прозору блузку-накидку, білосніжну майку з екстремальним декольте і масивні сережки у вигляді великих квіток. Такий образ вигідно підкреслив пишні груди зірки.

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"Емоції щастя – це те, що завжди наповнює нас зсередини. І кожна людина створює їх для себе сама. Моменти з коханими і близькими людьми завжди наповнюють мене найпрекраснішими почуттями. Давайте жити так, щоб хотілося згадувати кожен свій день!" – поділилася мотиваційним закликом Каменських.

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