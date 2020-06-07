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Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+)

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Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Рені Грейсі, – австралійська гонщиця, яка вирішила заробляти на життя приємнішим способом.

Сьогодні знайомимо тебе зі справжньою дівчиною мрії, яка шаленіє і від швидкості, і від сексу. Австралійська гонщиця Рені Грейсі вирішила піти зі спору і почала зніматися у фільмах для дорослих. Тож перехід з автопорту у порно дівчина вважає дуже вдалим рішенням. 25-річна порнозірка заявила, що раніше навіть і не мріяла про гроші, які вона зараз заробляє в порноіндустрії, адже нова робота приносить їй набагато більше грошей.

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"Мене влаштовує те, чим я тепер займаюся", – підкреслила Грейсі, додавши, що тепер вона впевнена в тому, що зможе погасити борги і купити власний будинок. Крім цього, цікаво, що сім'я також підтримала таке рішення дівчини.

Рені Грейсі – перша жінка-пілот, яка брала участь в серії турінгових гонок Supercars. Три роки тому вона показала кілька невдалих результатів і була замінена іншим пілотом. Але тепер діяльність красуні кардинально змінилася, і дивись, якими сміливими та відвертими фото ділиться порнозірка в Instagram. Тут – найсексуальніші кадри, які ми підібрали спеціально для тебе. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+) - фото 408650

Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+) - фото 408651

Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+) - фото 408652

Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+) - фото 408653

Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+) - фото 408654

Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+) - фото 408655

Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+) - фото 408656

Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+) - фото 408657

Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+) - фото 408658

Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+) - фото 408659

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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