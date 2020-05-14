Зірка Ван Хелсінга висміяла кулінарні майстеркласи знаменитостей: кумедне відео

Чи зможете ви підрахувати кількість відеороликів з покроковим приготуванням будь-яких страв від знаменитостей або ваших друзів, що з'явилися в інстаграм-стрічці за час карантину? Навряд чи, тому що ця кількість просто незліченна.

Мабуть, Кейт Бекінсейл це теж помітила і вирішила дати своїм підписникам кулінарний майстерклас, але у властивій їй кумедній манері. Актриса вирішила приготувати піцу з анчоусами і томатами.

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На початку відео Кейт з серйозним виглядом зав'язує фартух і каже, що вирішила взяти готове тісто для піци. Щоправда, незвичайне. Ним виявився улюблений персидський кіт актриси – Клайв. Він вальяжно лежить на своєму матраці, який також нагадує основу для піци, і нявкає, щойно актриса доторкається до нього. Проте Клайв дозволив своїй господині викласти на нього іграшкові помідори і анчоуси.

"Я не роблю тісто самостійно, віддаючи перевагу готовій основі. Ви можете вибрати будь-яку і викласти її сиром. У мене також є дуже свіжі томати, і я зараз їх розкладу прямо поверх кота. Далі, якщо ви любите анчоуси – я взагалі-то ні, ви також можете покласти їх на тісто. Рецепт дуже простий, ось так я готую!" – каже Кейт у відео.

У підписі до ролика Бекінсейл також пожартувала, що скоро світ побачить її кулінарна книга.

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