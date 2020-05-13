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Хотіла провести урок кулінарії, але щось пішло не так: це відео зробить ваш вечір

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Жінка стала зіркою мережі завдяки кумедному випадку - фото 1
Жінка стала зіркою мережі завдяки кумедному випадку

З карантином все наше життя перетекло в онлайн. Все, що ми раніше робили наживо, тепер робимо через екран телефона або ноутбука. Хтось вчиться онлайн, хтось займається йогою, хтось вибирає собі вихованця з притулку. А хтось влаштовує кулінарні майстер-класи.

В онлайн перейшли курси кулінарії. Уривком одного з таких курсів поділився наш улюблений дитячий письменник Джайлс Палей-Філліпс. Улюблений – не тому, що ми фанати його книг, а тому, що ми фанати його твіттера. Рекомендуємо підписатися негайно!

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Джайлс постійно ділиться роликами, які покращують настрій. Наприклад, роликом з виконанням "Богемної рапсодії" за допомогою трюмо або відео, що демонструє подвійне призначення овочерізки.

Цього разу письменник не підкачав. Він поділився відео, на якому жінка іспанською вчить як випікати якісь іспанські пундики. Кінець цього навчального ролика настільки ж непередбачуваний, наскільки смішний. І, мабуть, повністю передає наші враження від 2020 року.

Не дивно, що всього за добу ролик подивилися майже пів мільйона разів. Подивіться його і ви, адже він гарантовано зробить ваш вечір!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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