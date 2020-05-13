Матуся пожартувала над сином, і це геніально: епічне відео

Карантин змусив батьків проводити значно більше часу зі своїми дітьми, тож дорослі намагаються хоч якось розважатись самі та розважати своїх нащадків. А ця креативна матуся влаштувала розіграш над власним сином, підкоривши інтернет.

На платформі Reddit користувач з ніком Bqnno опублікував веселе відео з мамою, яка влаштовує фокуси для свого сина. За короткий час допис піднявся в тренди, адже зібрав понад 29 тисяч переглядів та майже 600 коментарів.

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Річ у тому, що на відео матуся показує всім відомий трюк, де під одним із трьох горнят ховається цукерка. Спершу все йде за планом: син показує на склянку, де сховано солодощі, і перемагає. Але в останню секунду жінка підіймає третє горня, під яким була ціла гірка смаколиків. Здається, за реакцією малюка можна стежити вічність.

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