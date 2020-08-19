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Ольга Сумська вразила змінами у зовнішності

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Сумська - фото 1
Сумська / instagram

Актриса Ольга Сумська позувала у незвичайному образі. Шанувальники у захваті від зірки!

Відома українська актриса Ольга Сумська потішила шанувальників в Instagram новими фото і відео.

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53-річна знаменитість виставила яскраву серію кадрів, позуючи в ролі культової Анни Кареніної, яку грає в театрі. Так, артистка поділилася з численними шанувальниками несподіваною, але радісною новиною: вона разом з командою вирушила на гастролі по Україні, щасливчиками стали Кропивницький, Миколаїв і Херсон.

Ольга поділилася яскравими враженнями від гастролей, зізнавшись, що сподівається на насичений театральний сезон і показавши свою дружну акторську команду, а також вдячних глядачів, які залишилися у захваті від Анни Кареніної. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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