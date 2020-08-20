Саша Грей здивувала порівнянням зйомок у порно і в Голлівуді

Колишня зірка фільмів для дорослих Саша Грей розповіла, що у Голлівуді значно більше проблем зі ставленням до людей, аніж у порно. Детальніше читайте далі.

32-річна Саша Грей, яка прославилась завдяки зйомкам у порно, зізналась, що ситуація в Голлівуді гірша, аніж в її колишній сфері роботи. Зараз модель та акторка перепрофілювалась у стрімерку, але й досі є шалено популярною через контент 18+. Тому не дивно, що в інтерв'ю he Daily Beast вона порівняла саме Голлівуд та еротичні стрічки. Виявилось, що саме у першого значно більше проблем всередині.

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"Голлівуд. Не буду брехати, у мене були найгірші моменти у плані сексуальних домагань там, аніж коли-небудь в індустрії фільмів для дорослих", – такою була відповідь Саші на питання, де їй найбільше доводилось стикатись з аб'юзом.

За її словами, у порно також бували неприємні ситуації, але їхні масштаби зовсім не дотягують до тих, які є в кіно. За словами Грей, були моменти на зустрічах, коли люди намагались її розвести на інтим та чіплялись. Найчастіше таке траплялось саме під час спілкування з агентами та продюсерами. Нагадаємо, що ексзірка фільмів для дорослих знялась у стрічці "Дівчина за викликом" Стівена Содерберга.

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