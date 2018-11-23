Зірка серіалу Дуже дивні справи стала наймолодшим послом доброї волі в історії

З ЮНІСЕФ вона співпрацює з 2016 року / gettyimages

14-річна актриса Міллі Боббі Браун, зірка серіалу "Дуже дивні справи", стала наймолодшим послом доброї волі від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.

"Стати послом доброї волі ЮНІСЕФ – це втілення мрії, – каже Браун. – Це велика честь – приєднатися до такого вражаючого списку людей, які підтримують ЮНІСЕФ протягом довгих років. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з дітьми та молодими людьми, щоб почути їхні історії та представляти їхні інтереси. Я хочу піднімати питання, що стосуються освіти, насильства, булінгу, і переконатися, що у дітей є безпечне середовище і чиста вода".

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За словами Енріетти Фор, директора ЮНІСЕФ, Міллі, як ніхто інший, зможе підтримати інтереси дітей, тому що сама – дитина.

Міллі Боббі Браун стала наймолодшим послом волі / gettyimages

Призначення Міллі Боббі Браун послом доброї волі присвятили Міжнародному дню дитини, який відзначали 20 листопада. Актриса співпрацювала з ЮНІСЕФ з 2016 року. Вона була ведучою на церемонії, присвяченій 70-річчю фонду.

Серед послів доброї волі ЮНІСЕФ є Девід Бекхем, Джекі Чан, Пріянка Чопра, Орландо Блум, Рікі Мартін, Ліам Нісон, Шакіра та інші.

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