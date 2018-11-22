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Бенедикт Камбербетч розповів, як реагувати на жахливі різдвяні подарунки

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Бенедикт поганого не порадить - фото 1
Бенедикт поганого не порадить / gettyimages

Тепер ваша посмішка буде менш фальшивою, і ви навіть на хвилинку повірите, що саме цього жахливого подарунка вам не вистачало для повного щастя.

Усім відомо, що Новий рік – це час святкової магії та, часом, кепських подарунків. Але, навіть якщо вам подарували шкарпетки, жахливу футболку або книжку "Exel 2007", усе одно доводиться вдавати захват і розтягувати посмішку, щоб вас не сприйняли невдячною людиною!

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Британський актор Бенедикт Камбербетч вирішив нам допомогти. Він провів майстер-клас "Як реагувати на погані подарунки". Після перегляду цього відео ви зможете майстерно вдавати, що подарунок надзвичайно сильно припав вам до душі.

Радіо МАКСИМУМ нагадує, що не буває поганих подарунків – бувають дещо недоречні ;)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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