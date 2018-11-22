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Нікі Мінаж до Дня подяки подарувала жителям рідного району 500 індичок

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Нікі Мінаж - фото 1
Нікі Мінаж / Instagram

Багаторазова номінантка премії Греммі, американська реперка Нікі Мінаж у День подяки відвідала район Куїнс – це боро в Нью-Йорку, де вона виросла. Там вона зустрілася з прихильниками і подарувала понад 500 святкових індичок вихідцям з Ямайки.

На зустріч з Мінаж прийшли сотні місцевих жителів, тому за їхню безпекою стежила місцева поліція. "Хто сказав, що репери нічого не повертають району, звідки вони вийшли?", – зазначив інспектор Джеррі О'Салліван.

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Нікі Мінаж народилася в передмісті Порт-оф-Спейн, столиці Тринідаду і Тобаго. У п'ятирічному віці мати і батько назавжди забрали її в Квінс. У Мінаж видалося важке дитинство: батько страждав від алкогольної та наркотичної залежностей, а також бив дружину. Тому майбутня реперка майже не з'являлася вдома.

Нікі Мінаж – не єдина американська знаменитість, яка зайнялася благодійністю до Дня подяки – одному з головних свят в США. Наприклад, репер T.I. повернувся в свій район Атланти, щоб роздати індичку і свіжі овочі місцевим жителям.

День подяки – це щорічне національне свято в США, яке стало сімейним торжеством. Американці дякують Богу за все найкраще з пережитого за рік. Індичка і гарбузовий пиріг – традиційні страви у цей день.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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