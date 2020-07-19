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Зірка Рівердейлу показала фанатам свою реальну фігуру

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Лілі Рейнгарт у купальнику - фото 1
Лілі Рейнгарт у купальнику / Hollywood Reporter

Акторка Лілі Рейнгарт, яка прославилась завдяки серіалу "Рівердейл" потішила фанатів сонячним фото в купальнику, а також надихнула не приховувати своє тіло за фотошопом.

23-річна американська акторка Лілі Рейнгарт стала популярною після ролі Бетті Купер у драматичному серіалі "Рівердейл", а поява у новій стрічці "Шахрайки з Уол-стріт" з Джей Ло лише збільшила кількість її шанувальників.

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Сьогодні за профілем Лілі в соцмережі Instagram стежать понад 24 млн користувачів, і це зовсім не дивно. Дівчина регулярно ділиться кадрами зі зйомок та своїх звичайних буднів, а також не надто у захваті від фотошопу. Це підтверджує її свіже пляжне фото, на якому Рейнгарт позує у закритому купальнику, демонструючи розкішну фігуру без краплини фоторедакторів. Залишається сподіватись, що тренд на природність все ж набере обертів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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