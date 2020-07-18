Секс з самого ранку: оголена Настя Каменських похизувалась апетитними формами

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Почнемо цього тижня з Насті Каменських, яка поділилась світлиною в спідній білизні. Просто гляньте на її ідеальні та спокусливі вигини. Вони однозначно заслуговують на вашу вподобайку, а також коментар. А поки ви це робите, ми поділимось найкращими дописами, які залишили під цим фото її прихильники: "Чи згодні ви, що на картинці ми бачимо надзвичайно прекрасне тіло?", "Завжди захоплююсь цією милою і прекрасною дівчиною", "Сексі", "Який секс з самого ранку", "Повністю голі свої фото покажи", "Надто гаряче".

Настя Каменських похизувалась спокусливими вигинами тіла

А ви пам'ятаєте Валерію Крук? Більшості вона відома під псевдонімом Coolbaba. Протягом кількох років вона була ведучою хіт-параду на каналі M1. Тепер же Валерія допомагає іншим жінкам отримати тіло їхньої мрії. Своїми ж спокусливими світлинами вона ділиться в інстаграмі. Одна з фотографій дуже нам припала до душі. Та й не лише нам, а й підписникам Валерії: "Лєра красуня", "Ви найкраща".

Coolbaba показала своє неймовірне тіло

Свої довжелезні ноги цього тижня показала MAMARIKA. Красуня виклала світлину з відпочинку в Одесі. Ох же ж Настя! Коментаторам теж припали до душі спокусливі форми співачки, хоча більшість з них висловили своє бажання погодувати її як слід: "Яка красива", "Боже, не можу відірвати очей від цієї красивої фотографії", "Вас хочеться погодувати", "Вау, мама, ти рулиш", "Мама, ну ти і худишка".

MAMARIKA показала свої довжелезні ноги

Оля Цибульська знається на ракурсі. Просто гляньте, яке сексуальне селфі вона зробила. Вйо ставити лайк і писати коментар, надихаючись писаниною інших користувачів інстаграму: "Як завжди надзвичайна", "Ви дуже гарна на всіх світлинах", "Неперевершена красуня", "Яка гарна, сяюча, щаслива жінка".

Оля Цибульська заворожила сексуальним селфі

Леся Нікітюк теж цього тижня не пасла задніх. Улюблена телеведуча українців поділилась фотографією, на якій вона позує у купальнику. Коментатори не забарилися: "Я кайфую від цієї фігури", "Красуня", "Леся як завжди чарівна".

Леся Нікітюк продовжує вабити прихильників

Наостанок залишаємо вам Надію Мейхер, яка стала учасницею нового сезону популярного шоу "Танці з зірками". Колишня учасниця уже брала участь у цьому проєкті. Ще у першому сезоні, в якому тоді переміг Володимир Зеленський і Олена Шоптенко. Що ж стосовно спроби № 2 думають підписники Надії: "Красуня! З нетерпінням чекаємо ефіри", "Надя, запали! Харизма і пластика дикої кішки. Будемо вболівати за тебе", "Вау, буде спекотно".

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