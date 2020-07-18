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Секс з самого ранку: оголена Настя Каменських похизувалась апетитними формами

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Настя Каменських показала сексуальні сідниці - фото 1
Настя Каменських показала сексуальні сідниці

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Почнемо цього тижня з Насті Каменських, яка поділилась світлиною в спідній білизні. Просто гляньте на її ідеальні та спокусливі вигини. Вони однозначно заслуговують на вашу вподобайку, а також коментар. А поки ви це робите, ми поділимось найкращими дописами, які залишили під цим фото її прихильники: "Чи згодні ви, що на картинці ми бачимо надзвичайно прекрасне тіло?", "Завжди захоплююсь цією милою і прекрасною дівчиною", "Сексі", "Який секс з самого ранку", "Повністю голі свої фото покажи", "Надто гаряче".

Настя Каменських похизувалась спокусливими вигинами тіла - фото 416371
Настя Каменських похизувалась спокусливими вигинами тіла

А ви пам'ятаєте Валерію Крук? Більшості вона відома під псевдонімом Coolbaba. Протягом кількох років вона була ведучою хіт-параду на каналі M1. Тепер же Валерія допомагає іншим жінкам отримати тіло їхньої мрії. Своїми ж спокусливими світлинами вона ділиться в інстаграмі. Одна з фотографій дуже нам припала до душі. Та й не лише нам, а й підписникам Валерії: "Лєра красуня", "Ви найкраща".

Coolbaba показала своє неймовірне тіло - фото 416372
Coolbaba показала своє неймовірне тіло

Свої довжелезні ноги цього тижня показала MAMARIKA. Красуня виклала світлину з відпочинку в Одесі. Ох же ж Настя! Коментаторам теж припали до душі спокусливі форми співачки, хоча більшість з них висловили своє бажання погодувати її як слід: "Яка красива", "Боже, не можу відірвати очей від цієї красивої фотографії", "Вас хочеться погодувати", "Вау, мама, ти рулиш", "Мама, ну ти і худишка".

MAMARIKA показала свої довжелезні ноги - фото 416373
MAMARIKA показала свої довжелезні ноги

Оля Цибульська знається на ракурсі. Просто гляньте, яке сексуальне селфі вона зробила. Вйо ставити лайк і писати коментар, надихаючись писаниною інших користувачів інстаграму: "Як завжди надзвичайна", "Ви дуже гарна на всіх світлинах", "Неперевершена красуня", "Яка гарна, сяюча, щаслива жінка".

Оля Цибульська заворожила сексуальним селфі - фото 416374
Оля Цибульська заворожила сексуальним селфі

Леся Нікітюк теж цього тижня не пасла задніх. Улюблена телеведуча українців поділилась фотографією, на якій вона позує у купальнику. Коментатори не забарилися: "Я кайфую від цієї фігури", "Красуня", "Леся як завжди чарівна".

Леся Нікітюк продовжує вабити прихильників - фото 416375
Леся Нікітюк продовжує вабити прихильників

Наостанок залишаємо вам Надію Мейхер, яка стала учасницею нового сезону популярного шоу "Танці з зірками". Колишня учасниця уже брала участь у цьому проєкті. Ще у першому сезоні, в якому тоді переміг Володимир Зеленський і Олена Шоптенко. Що ж стосовно спроби № 2 думають підписники Надії: "Красуня! З нетерпінням чекаємо ефіри", "Надя, запали! Харизма і пластика дикої кішки. Будемо вболівати за тебе", "Вау, буде спекотно".

Я невообразимо счастлива снова Танцевать... И особенно приятно, когда приглашают учавствовать в крутейшем шоу “Танці з зірками» #танціззірками ... В глибоком 2006 году я уже принимала участие, но... Тогда так многое не было сказано, пережито, прочувствовано языком тела в танце ... Словно всё заново !!! Но Теперь с богатым жизненным опытом, чувствами, и безмерной любовью к ЕГО Величеству Танцу♥️ Невероятно приятно стать часть команды этого удивительного проекта И я с удовольствием принимаю #танціззіркамиchallenge от Олега Винника @olegg.vynnyk и передаю Санте Димопулос @santadimopulos До встречи в прямых эфирах!!!!♥️♥️ @1plus1_ua @tanci1plus1 #танціззірками #надеждамейхер

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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