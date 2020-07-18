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Розкішна фіналістка конкурсу бікіні шокувала своїм віком

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56-річна жінка вразила своїм виглядом - фото 1
56-річна жінка вразила своїм виглядом / instagram.com/ageisbeauty

Ця американка зуміла вийти у фінал конкурсу купальників, переплюнувши кілька тисяч суперниць. Але вік цієї красуні просто вражає!

Каліфорнійка Кеті Джейкобс доволі довго намагалась знайти професію, до якої б лежала душа. Вона встигла попрацювати пекарем, випускала власну лінійку косметику і навіть прибирала в салонах краси. Але цього року красуня вирішила позмагатись у конкурсі купальників від журналу Sports Illustrated, і це змінило її життя.

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"Я покинула роботу з мінімальною зарплатою. Сказала всім, що хочу зробити останній "постріл", – розповідала Кеті. І їй це вдалось, адже Джейкобс зуміла вийти у фінал та довести, що вік – це просто цифра. Чому? Тому, що цій красуні 56 років, але на пенсію вона не поспішає.

В чому ж секрет такого вигляду? Сама Кеті зізнається, що жодної таємниці немає. Вона просто стежить за своїм харчуванням, тому не їсть макаронів, хліба, картоплі, рису, м'яса та солодощів, а також користується засобами догляду за шкірою з вітаміном C.

Водночас каліфорнійка зізналась, що все ж одного разу зверталась до пластичного хірурга, щоб трішки підтягнути шкіру обличчя та збільшити губи, але її зовсім не хвилює думка оточення.

"Я зробила це нещодавно. Якщо 20-річні роблять пластику, то чомусь у моєму віці це сприймається, як якесь клеймо. Так. я не хочу бути схожою на жінок свого віку", – наголошує Джейкобс.

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Джерело: medialeaks
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