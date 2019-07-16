Зірка реаліті-шоу похизувалась гарячими формами у бікіні (фото)

Наймолодша мільйонерка та учасниця реаліті-шоу Кайлі Дженнер розбурхала мережу спокусливим фото у купальнику. Дівчина вирішила встановити новий тренд літа.

21-річна американська модель, бізнесвумен та зірка шоу про життя Кардашян Кайлі Дженнер постійно у центрі уваги. Навіть поза екранами вона активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 134 млн підписників. Там юна матуся ділиться всім, що з нею трапляється, а також не соромиться демонструвати доволі відверті знімки.

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Зараз юна модель відпочиває разом з родиною та подругами, тому не обійшлось і без спекотних фото у бікіні. Можна помітити, що Кайлі плавно перебирає на себе епатажну роль Кім Кардашян, адже фігури зірок і поведінка - дуже схожі.

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

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