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Агент 007: роль нового Джеймса Бонда таки виконає жінка

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Деніела Крейга офіційно відправлять на пенсію - фото 1
Деніела Крейга офіційно відправлять на пенсію

Агента 007 у ювілейному фільмі "Бонд 25" зіграє британська актриса Лашана Лінч, відома за роллю Марії Рембо у фільмі "Капітан Марвел". Про це повідомляють європейські ЗМІ. Зауважимо, що це буде перша жінка і, водночас, перший темношкірий актор в історії бондіани.

Насправді, персонажу Лінч дістанеться лише кодовий номер "007". Сам Бонд залишиться Бондом. За сюжетом картини він піде на пенсію. Але поки він буде відпочивати на Ямайці, його відвідає службовець ЦРУ Фелікс Лайтер і попросить допомогти знайти зниклого вченого. Під час місії герой потрапить у пастку до таємничого лиходія.

І ще: У мережі опублікували ролик зі зйомок нового фільму про Бонда

За повідомленням журналістів, зробити агента 007 темношкірою жінкою запропонувала сценарист Фібі Уоллер-Брідж, відома своїми феміністськими поглядами.

У травні 2016 року Деніел Крейг, який виконував головну роль з 2006 року, заявив, що більше не збирається грати агента 007. Тоді ж у соціальних мережах жартома пропонували зробити головного шпигуна жінкою. Шанувальники франшизи не підозрювали, що їх побажання буде сприйнято буквально. У соцмережах з'явилося безліч гнівних коментарів у відповідь на новину.

Актриса відома завдяки ролі у фільмі Капітан Марвел - фото 341066
Актриса відома завдяки ролі у фільмі Капітан Марвел / gettyimages

Режисером картини виступить Кері Фукунага, котрий знімав також "Справжнього детектива". Прем'єра фільму "Бонд 25" запланована на 2020 рік.

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Джерело: Daily Mail
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