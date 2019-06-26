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Зірка Орла і решки постала у кардинально новому образі

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Аліна Астровська - фото 1
Аліна Астровська / instagram

Популярна телеведуча і зірка проекту "Орел і Решка. Морський сезон" Аліна Астровська підкорює мережу не тільки своєю життєрадісністю і відкритість, а й захоплює ефектною зовнішністю. Так, красуня постала перед своєю аудиторією у кардинально новому образі.

Шанувальники звикли бачити Аліну в образі чарівної шатенки, тому нова фотосесія дівчини з короткими білими волоссям стала для підписників зірки справжнім сюрпризом. Знімками у новому амплуа телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram. Красуня позувала в чорній майці і білій сорочці. Вона заграє на камеру в абсолютно новому образі – чуттєвої блондинки з чубчиком і каре.

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Під кадрами Аліна поділилася своїми міркуваннями про зміни в зовнішності. Виявилося, що вона лише приміряла перуку для фотосету, але її душа жадає радикальних змін, на які зірка поки не наважується.

Зірка Орла і решки постала у кардинально новому образі - фото 336476

"Кого у мене більше блондинок чи брюнеток?! Я ось ніколи не була в строю білих і пухнастих, але три рази в рік, відколи приходжу з затятим бажанням змін до стиліста Христини, але, як бачите, моя Кріс, перемагає цей імпульс. Захоплююся сміливими дівчатами, які експериментують з кольором і довжиною, в цьому якась внутрішня свобода!" – зазначила Астровська.

Думки підписників ведучої розділилися – одні вважали, що бути блондинкою їй до лиця, а інші запевнили, що у звичному образі зірка виглядає значно ефектніше.

Зірка Орла і решки постала у кардинально новому образі - фото 336477

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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