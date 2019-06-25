Віктор Павлік покинув дружину заради 25-річної дівчини: фото нової нареченої артиста

З'ясувалося, що 53-річний артист Віктор Павлік таємно розлучився з дружиною і ще три роки тому зробив пропозицію своїй новій обраниці. Нею стала 25-річна Катерина Реп'яхова, яка також є його концертним директором.

За словами дівчини, їхній роман не був секретом, однак вони намагалися не виносити на публіку своє особисте життя. Водночас Катерина Реп'яхова вже тривалий час публікує спільні фото з Віктором Павліком, тому шанувальники зірки 90-х вже давно здогадувались їхній роман.

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Як зізналася Катерина в інтерв'ю Лайм, Віктор Павлік був її кумиром з дитинства. "Я з дитинства любила творчість Віктора. Часто їздила з мамою в Трускавець відпочивати, лікуватися, пити водичку, а він там постійно виступав", – згадує дівчина.

Нещодавно в мережі з'явилося їхнє спільне фото понад 10-річної давності:

Юна Катя і Віктор

Ближче пара познайомилася у Миколаєві, коли Катя подарувала артисту великий букет із романтичною запискою, а потім з'ясувалося, що вони є сусідами по готельних номерах.

Тоді ж я йому показала ту саму фотографію з Трускавця, ми поспілкувалися, знайшлися на Facebook. Стали листуватися і підтримувати зв'язок, зустрічатися час від часу. Ну а потім все це переросло у стосунки. З часом я стала його концертним директором... Ще пізніше Віктор розлучився з дружиною, – пояснила Катерина.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова

Процес розлучення Віктора з тепер вже екс-дружиною Ларисою став складним періодом. Співак поступово знайомив молоду обраницю з дітьми: сином Олександром (1984), дочкою Христиною (1987) і сином Павлом (1999), який бореться з онконедугою. Попри упередження рідних, особливо батьків, Віктору вдалося мирно розійтися з Ларисою, а Катерина потоваришувала з його старшими дітьми.

Павлік зробив пропозицію Каті ще в 2016-му, але найближчим часом закохані не збираються влаштовувати весілля. При цьому вже 1,5 роки пара живе в столичній квартирі Каті.

Дівчину не бентежить слава Павліка як ловеласа. "Ми весь час разом. Я все організувала так, що у нього просто немає шансів (сміється). Навіть якщо б він щось десь і захотів, календар і графік у моїх руках", – підкреслила Катя, яка може стати четвертою дружиною зіркового артиста.

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