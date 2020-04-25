Зірка Ліги сміху зізнався у коханні до блондинок

Гуморист Іван Люленов розказав, що його приваблює в жінках.

Харизма та почуття гумору зіркового учасника шоу "Хто проти блондинок?" на Новому каналі підкорили півсотні дівчат.

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Біляві красуні були в такому захваті від знайомства з зіркою "Ліги сміху" Іваном Люленовим, що навіть кинулися йому на шию! Та схоже, що чоловік звик до надмірної уваги жінок. І відповів дівчатам взаємністю – обіймами та поцілунками.

За лаштунками шоу Іван розказав, як жінки знайомляться з ним на вулиці. "Коли приїжджаю до Києва, то пересуваюся підземкою, – розповідає Іван Новому каналу. – В метро мене часто впізнають і просять зробити селфі. Звісно ж, я ніколи нікому не відмовляю. Потім дівчата викладають фото зі мною в мережі й позначають мене. Моя мама завжди за цим слідкує і каже: "Ой, Ваню, щось мені ця дівчина не подобається".

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