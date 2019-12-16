Ночная жрица: Оля Полякова випустила іронічний кліп із зірками Ліги Сміху

Співачка Оля Полякова потішила фанів яскравою відеороботою на нову пісню "Ночная жрица". У кліпі на запальний хіт знялись відомі коміки із Ліги Сміху. Дивіться ролик та заряджайтесь позитивом!

Сюжет кліпу "Ночная жрица" розгортається вночі у супермаркеті, де залишився єдиний касир, якого зіграв Марк Куцевалов із команди "Прозорий гонщик". Його атакують ненаситні "нічні жриці", які, як співає Оля Полякова, вдень дотримуються дієти, а вночі в них вселяється біс і вони полюють за "забороненими" смаколиками.

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Крім Марка, у кліпі також засвітились й інші зірки гумористичного шоу Ліга Сміху, зокрема, коміки із команди "Загорецька Людмила Степанівна" та дівчата із команди "Моя провінція". Режисерами нової відеороботи Полякової стали Діма Маніфест і Дмитро Шмурак.

Дивитись онлайн кліп Оля Полякова – "Ночная жрица":

Текст і слова пісні Ночная жрица

По секрету всему свету

Я не идеальная

Есть и у меня диета

Индивидуальная

Ни мучного, ни спиртного

Не употребляется

Только ночью, темной ночью

Словно бес вселяется

Он говорит мне "Кушай

И никого не слушай!"

Ну что же темной ночью

Мне не спится?

Ну как могло

Такое вот случится

Я жру и не могу остановиться

Наверно я ночная жрица

Ночная жрица

Ночная, ночная

Ночная жрица

За любовь бороться надо

Знаю точно, счастье есть

Если милый будет рядом

Целый день могу не есть

Но, когда на небосклоне

Появляется луна

Ой, девчонки

Да как же стыдно

Мне бывает по утрам

Вновь слышу голос "Зая!

Ты хороша любая!"

Ну что же темной ночью

Мне не спится?

Ну как могло

Такое вот случится

Я жру и не могу остановиться

Наверно я ночная жрица

Ночная жрица

Ночная, ночная

Ночная жрица

Знаю, скоро будет ночь

И никто не сможет мне помочь

Значит, этой ночью по любэ

Вы меня найдете в АТБ

Ну что же темной ночью

Мне не спится?

Ну как могло

Такое вот случится

Я жру и не могу остановиться

Наверно я ночная жрица

Ночная жрица

Ночная, ночная

Ночная жрица

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