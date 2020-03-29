Ліга сміху 6 сезон 2 гра: дивіться новий випуск гумористичного шоу

Ліга сміху продовжується! На каналі 1+1 27 березня вийшов другий випуск шоу. Дізнайтеся, які команди будуть змагатися в 6 сезон, та дивіться відео кумедних виступів!

У 2 випуску гумористичного проєкту Ліга сміху тренери виступили зі своїми командами. Серед колективів можна зустріти такі відомі команди як: Королі турбаз, Млека, Моя провінція, Свій формат, Наш формат і Як по маслу. У суддівських кріслах такі зіркові тренери: шоумен Гарік Бірча, актор Станіслав Боклан, співачка Надя Дорофєєва, комір Ігор Ласточкін, шоумен Юрій Ткач, співачка Наталія Могилевська та Володимир Дантес.

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Другий випуск Ліги сміху відкрив чимало нових талантів, а тренери показали, на що вони здатні. Тема гри для семи команд – сім кольорів веселки!

Дивіться повний випуск Ліги сміху 6 сезон 2 гра:

А зараз пропонуємо переглянути найкращі виступи команд, які розсмішили до сліз!

Легенда Алексеевна Цой – Наш Формат

Очень жирный Симба – Радужный Енот

Наташа Королева грабит банк – 7*Я

Проверка городского на сельской дискотеке – СМТ

Сальто от Боклана – Любимый Город

Большая шляпа Ласточкина – Название Команды г. Город

Пошлый прикол про Ляшко – Хит Леджер (Загорецька Л.С)

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