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Зірка Кварталу 95 знялася у відвертій фотосесії

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Українці засипали Кравець компліментами в коментарях - фото 1
Українці засипали Кравець компліментами в коментарях / 1+1

Популярна українська артистка Олена Кравець разом з іншими зірками Жіночого кварталу взяли участь у відвертій фотосесії. Знімки опублікували на сторінці студії Квартал 95 в Facebook.

Найвідоміша персона студії Олена Кравець позувала в ретро-сукні з глибоким декольте. Воно підкреслило її витончену фігуру. Саме її фото викликало найбільший ажіотаж шанувальників.

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"Краса врятує світ! Наші неймовірно ніжні дівчатка з Жіночого Кварталу очима Марти Адамчук", – сказано в публікації. У свою чергу українці засипали Кравець компліментами в коментарях.

"Браво! Вийшло ну дуже красиво. Ви неодмінно маєте бути присутніми на дебатах кандидатів у президенти. Успіх команди ЗЕ забезпечений", "Оленка! Божественна краса, все у неї є: і розум, і чарівність. Хочу бачити Оленку міністром культури. Обов'язково!", "Кравець Красуня!", – пишуть захоплені фанати.

Зірка Кварталу 95 знялася у відвертій фотосесії - фото 319422

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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