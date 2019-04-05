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Ліга сміху 5 сезон 6 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу

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Дивіться шостий випуск Ліги сміху - фото 1
Дивіться шостий випуск Ліги сміху

На каналі 1+1 вийшов шостий випуск ювілейного Чемпіонату України з гумору. Дивіться відео кумедних виступів!

У 6 випуску проекту Ліга сміху відбулася четверта гра п'ятого сезону. Разом зі своїми підопічними на сцену вийшли шість постійних тренерів, а також один тренер-джокер.

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Глядачі змогли насолодитися веселими виступами команд: Я так и знала (Гарік Бірча), Ветерани космічних військ (Стас Боклан), Таа-та-та-та (Сергій Сивохо), Збірна Кременчука (Євген Кошовий), Наш формат (Юрій ткач), Днепр (тренер-джокер Юрій Горбунов).

Дивитись онлайн Ліга сміху 5 сезон 6 гра від 5 квітня 2019:

Пропонуємо переглянути найкращі виступи команд, які розсмішили до сліз!

Джим Керрі - Євген Кошовий і Ліга Кременчука

Джекі Чан - Юрій Ткач і Наш Формат

Містер Бін - Гарік Бірча і Я так и знала

Юрій Нікулін - Станіслав Боклан і Ветерани Космічних Військ

Луї де Фюнес - Сергій Сивохо і Таа-та-та-та

Штепсель та Тарапунька - Юрій Горбунов і Днепр

Батл "Зворотня розминка"

Дивіться також: Ліга сміху 5 сезон 5 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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