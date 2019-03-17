Квартал 95 поповнився новим учасником з Ліги сміху

Студія Квартал 95 поповнила свій акторський склад учасником гумористичного шоу Ліга сміху. Ним став Володимир Мартинець.

Гуморист є капітаном команди "Стадіон Діброва" і за підсумками минулого сезону був визнаний найкращим актором.

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Мартинець взяв участь у новому випуску "Вечірнього кварталу". "Зустрічайте нового мешканця Кварталу", – оголосили його актори студії. Поки невідомо, чи стане Мартинець актором "95 Кварталу" на постійній основі, чи буде брати участь лише в окремих випусках.

До речі, таке рішення може бути пов'язано з відходом лідера студії і кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Сам Зеленський також взяв участь в новому випуску "Вечірнього кварталу", але лише в деяких номерах.

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