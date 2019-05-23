Зірка Кварталу 95 показала свої таланти на пілоні

Зірка студії Квартал 95 і проекту Жіночий квартал Катерина Нікітіна не забуває тішити шанувальників новими фото. Цього разу вона похвалилася струнким тілом й опублікувала декілька фото у бікіні.

Катерина зазіхнула на славу Волочкової. Так, днями Нікітіна продемонструвала ідеальний шпагат у повітрі.

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На знаменитості чорний роздільний купальник, позує вона на тлі екзотичного пляжу з білим піском. Дівчина використовує основу пляжної парасольки як пілон. Зазвичай такими знімками мережу шокує знаменита балерина Анастасія Волочкова. Судячи з підписів, знімки були зроблені під час фестивалю "Весело", в якому брали участь артисти "Кварталу".

Прихильники не оминули увагою публікацію Каті й написали в коментарях: "Обожнюю", "Дуже гарна", "Чудово, без роботи не залишишся", "Катруся, ти просто супер", "Красуня Катюша", "Дуже гарна", "Краса", "Секс", "Погода не вітряна, лежати можна".

Гортайте фотогалерею:

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