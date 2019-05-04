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Секс-символ Кварталу 95 оголила струнке тіло: гарячі фото

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Ірина Сопонару - фото 1
Ірина Сопонару / instagram

Актриса студії "Квартал 95", зірка "Ліги сміху" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Ірина Сопонару показала сексуальне струнке тіло.

Так, спокуслива актриса зараз перебуває в Туреччині на курорті Бодрум разом з колегами по "Кварталу". Серію спокусливих знімків 32-річна Ірина опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

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На фотографіях Сопонару позувала в сексуальних бікіні, демонструючи тендітну фігуру. Шанувальники були у захваті від гарячих фото красуні. Однак, знайшлися і ті, хто засудив дівчину за те, що вона занадто худа.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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