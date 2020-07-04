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Зірка Кріпосної Тарас Цимбалюк роздягнувся для зйомки

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Цимбалюк - фото 1
Цимбалюк / instagram

Сексуальний актор Тарас Цимбалюк продемонстрував себе і свою кохану. Шанувальники у захваті від парочки!

Тарас Цимбалюк та його кохана Тіна Антоненко зробили красиву, чуттєву, а місцями гарячу фотосесію.

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Знімки він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Тарас Цимбалюк був одружений, проте шлюб тривав недовго. Наявність нової коханої, візажистки Тіни Антоненко, зірка серіалів Кріпосна, Спіймати Кайдаша не приховував, проте особливими деталями не ділився. Ця фотосесія справді зізнання не лише для закоханих, але й зізнання актора усім шанувальницям і публіці.

Пара вибралась на природу, на поле всіяне маленькими квітами. Їх довго фотографували у різних позах; усюди закохані молоді, запальні і щирі. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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